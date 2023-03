AMRABAT, Osservatori del Barça stasera a vederlo

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sofyan Amrabat scenderà in campo questa sera con la maglia del Marocco in una prestigiosa amichevole contro il Brasile. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, noto giornale spagnolo vicino alle vicende del Barcellona, il club blaugrana invierà degli osservatori per continuare a supervisionare le prestazioni del centrocampista della Fiorentina, dopo aver già cercato di acquistarlo nell’ultima sessione di mercato.