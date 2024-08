AMRABAT, Il Manchester United vira su Sander Berge

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come noto il calcio turco ha manifestato interesse per Sofyan Amrabat. Che in tutto questo spinge per tornare in Inghilterra, al Manchester United. Secondo quanto riportato da Fanatik, però, la squadra di Ten Hag avrebbe fatto passi avanti nella stessa zona di campo per Sander Berge, norvegese in forza al Burnley. Come confermato anche dalla stampa britannica, su di lui c'è da tempo l'interesse del Fenerbahce di José Mourinho, ma il club inglese è in netto vantaggio.

L'ex tecnico della Roma dal canto suo vorrebbe averlo con sé per far fronte all'infortunio di Fred, che ha lasciato un vuoto a centrocampo. A quanto si legge, qualora lo United riuscisse ad ottenere l'accordo per Berge, che sarebbe ad oggi molto vicino, potrebbe rinunciare alla pista che porta al ritorno dello stesso Amrabat.