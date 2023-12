AMORUSO, Vlahovic? Risorsa importante per la Juve

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'undicesima edizione del Gran Galà del Calcio che andrà in scena questa sera a Milano, l'ex calciatore, Nicola Amoruso, ha parlato ai microfoni di TMW, spendendo qualche parola sull'ex attaccante viola, Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: "Vlahovic? Anche l'anno scorso ha avuto dei problemi, quest'anno ha sbagliato il rigore, ok, ma penso sia sempre una risorsa super importante per la Juventus, bisogna sostenerlo perché le qualità di questo ragazzi verranno fuori".