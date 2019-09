AMORUSO, Ora conta fare punti, non il bel gioco

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenuto per parlare della prossima sfida dei viola ha detto: "Adesso conta fare punti fuori casa, anche in maniera cattiva. Non conta il bel gioco. Bisogna che il gruppo non molli mai, come contro la Juve. L'Atalanta è più forte ma deve dimostrarlo sul campo, hanno preso una brutta batosta e saranno arrabbiati ma mi auguro che anche la squadra di Montella lo sia. Ribery? Secondo me può reggere anche più di 70 minuti: con la Juve c'era molto caldo e lui ha retto benissimo".