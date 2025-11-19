Amoruso: "Fiorentina-Juve svolta per entrambe. Ma i viola hanno meno da perdere"

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio, in vista di Fiorentina-Juventus, è intervenuto anche Lorenzo Amoruso. L'ex difensore viola si è proiettato così al match: "È una svolta per entrambe, in un senso o nell'altro. Per me la Fiorentina è la squadra che ha molto meno da perdere. E' ultima, ma chi deve dimostrare è più la Juve, perché è cambiato allenatore, i risultati non buoni ci sono stati. Anche per la Fiorentina, ma se guardiamo gli obiettivi...".