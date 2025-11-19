Fiorentina, due nuovi volti nello staff di Vanoli. Arrivano dalla Primavera

Oggi alle 13:52Primo Piano
di Redazione FV

Lo staff di Paolo Vanoli si allarga. Nel gruppo di lavoro del tecnico della Fiorentina sono infatti stati inserite due nuove figure, quella di Giuseppe Mazza (Preparatore Atletico) e Lorenzo Sandri (Match analyst) entrambi provenienti dalla Primavera. Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina a riguardo:

"La Fiorentina informa che sono entrati a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra viola, Giuseppe Mazza (Preparatore Atletico) che sarà il primo collaboratore di Giampiero Ascenzi e Lorenzo Sandri nel ruolo di match analyst. Entrambi sono stati promossi dalla Primavera alla Prima Squadra".