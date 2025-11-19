Masini svela: "A 9 anni ho scelto il Genoa. Mi volevano anche Spezia e Viola"

Patrizio Masini, centrocampista classe 2001 in forza al Genoa, ha raccontato di essere stato vicino anche alla Fiorentina nel suo passato calcistico. Il giocatore lo ha svelato oggi, quando a Genova ha preso parte all'iniziativa coi ragazzi delle scuole a Orientamenti 2025: "Ho lasciato casa a 17 anni, ma la prima scelta l’ho fatta a 9 anni quando giocavo nel Pianazze e, oltre al Genoa, mi volevano Spezia e Fiorentina", il retroscena riportato da TMW.