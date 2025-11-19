Tagliavento: "Il Var sbaglia di più perché interviene in casi in cui prima non interveniva"

L'ex arbitro ed ex dirigente della Ternana, Paolo Tagliavento, a La Repubblica ha dato un giudizio sull'utilizzo del Var che recentemente ha creato non poche polemiche: "I cinque errori più gravi della mia carriera - racconta - il VAR li avrebbe risolti in cinque secondi, un peccato non averlo avuto. Ma se lo si usa per tutto, l’effetto è controproducente".

Poi spiega: "Il VAR sbaglia di più perché interviene in casi in cui nelle passate stagioni non sarebbe intervenuto. Si è posta troppo in basso l’asticella della chiamata video: in meno di un decennio si è passati da tre chiamate a giornata a tre a partita".