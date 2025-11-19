"Dzeko è tra i migliori attaccanti al mondo": il ct della Bosnia difende il giocatore viola

vedi letture

Sergej Barbarez, commissario tecnico della Bosnia, ha parlato all'emittente BHRT giustificando il motivo per il quale abbia scelto di sostituire Tabakovic nel corso del secondo tempo del match contro l'Austria di ieri (terminato sull'1-1), e non l'attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko: "A volte non significa necessariamente che se un giocatore fa gol poi abbia più forze nel corso della gara, o che sarà quello che dominerà la scena. È stata una decisione che ho preso, perché Dzeko è uno dei migliori attaccanti al mondo, è quello che sa ricevere palloni e passarli in un certo modo ai compagni. Soprattutto considerando la dinamica legata a quando avevamo un blocco basso. In quel frangente avevamo bisogno di rilassarci un po', di recuperare forza, allora lo fai con un giocatore del genere, come Dzeko.

Quando le cose funzionano, non significa necessariamente che debbano cambiare. Karić si è infortunato, allora devi fare quello che non vuoi. Abbiamo cercato di rafforzare il blocco centrale, di passare al 4-5-1, per cercare di impedire agli austriaci di attaccarci. In un certo senso, ha funzionato bene".