Verona, si valuta la possibilità di un'intervento chirurgico per Serdar

Suat Serdar, centrocampista del Verona, è ancora alle prese con la distorsione al ginocchio destro rimediata nella sfida di campionato contro il Como. In tal senso, secondo il quotidiano L'Arena, nei scorsi giorni il giocatore è stato sottoposto, come era previsto, ad ulteriori consulti medici per capire la reale entità del suo stop. Le prossime ore saranno decisive dunque per capire i prossimi passi, il giocatore, assieme allo staff medico, dovrà infatti decidere se sarà necessario un intervento chirurgico, oppure se continuerà nel suo percorso di recupero con terapie conservative.