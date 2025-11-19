FirenzeViola Fiorentina e Doveri, i precedenti: i viola non perdono in casa dal 2017

vedi letture

Come ormai noto da qualche ora l'arbitro scelto dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi per la sfida tra Fiorentina e Juventus di sabato pomeriggio al Franchi è Daniele Doveri. Con lui, che è stato l’arbitro dello scorso Fiorentina-Inter, partita in cui Edoardo Bove accusò il malore in campo, i viola hanno ottimi numeri in generale. Lo storico infatti del club gigliato è in 31 partite di 17 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Inoltre il dato più interessante riguarda i risultati che la Fiorentina ha avuto in casa con Doveri.

Tra le mura del Franchi infatti i viola hanno perso solo una volta sotto la sua direzione, ossia nel 2017. I risultati più recenti invece parlano di 3 vittorie consecutive per la Fiorentina. C'è però anche un fattore negativo che lega la Fiorentina a Doveri, ovvero sia il fatto che i viola contro la Juventus con il fischietto della sezione di Roma come arbitro non hanno mai vinto, 3 i precedenti con 1 pareggio e 2 sconfitte, entrambe a Torino.