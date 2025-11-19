Serie A Women, calcio femminile in campo contro la violenza di genere

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La Serie A Women scende in campo contro la violenza delle donne, in vista della giornata internazionale del 25 novembre. Insieme all'inedita declinazione del progetto permanente #MAIPIU', istituito lo scorso anno per ribadire che il calcio femminile non è solo uno sport, ma anche uno spazio di impegno civile, sociale e culturale, nei prossimi giorni verrà lanciata anche la campagna social 'Violence is not a game' promossa con Athora Italia, Title Partner del massimo campionato femminile. Sabato e domenica tornerà protagonista lo slogan #MAIPIU': su tutti i campi infatti verrà colorata di rosso la linea di centrocampo (sui due campi in sintetico di Genova e Narni verrà posizionato un nastro rosso che verrà poi rimosso prima del calcio d'inizio). 'Tracciamo una linea. La violenza resta fuori', il claim scelto.

"Ogni anno prendiamo come riferimento la data del 25 novembre per evidenziare e dare risalto alle attività che portiamo avanti 365 giorni l'anno - ha dichiarato la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti -. La violenza sulle donne è un tema tristemente attuale e tutti insieme dobbiamo contribuire in maniera concreta a scongiurarlo. La violenza non è mai una risposta, per questo è fondamentale scendere tutte e tutti in campo per educare al rispetto, alla gentilezza, all'accoglienza e alla salvaguardia della vita". (ANSA).