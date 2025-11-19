Social

Fiorentina, Kean in gruppo nell'allenamento odierno. Ecco le immagini

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:15Primo Piano
di Redazione FV

Sui canali ufficiali Instagram della Fiorentina sono state pubblicate le immagini dell'allenamento odierno dei viola condotto da Paolo Vanoli e il suo staff.

Tra i vari calciatori fotografati spunta la foto di Moise Kean mentre si allena con il gruppo. Ecco le immagini: