Il presidente del Museo Fiorentina sarà uno dei tedofori delle Olimpiadi Milano-Cortina

Il presidente del Museo Fiorentina, David Bini, è stato selezionato, dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, per far parte del Team Tedofori, e porterà dunque la Fiamma Olimpica lungo il suo viaggio.

"Siamo onorati che un rappresentante del Museo Viola possa prendere parte a questo percorso Olimpico ricco di significati e di valori sportivi.

Viva lo Sport e viva le Olimpiadi!" è il commento del Museo Fiorentina.