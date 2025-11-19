RFV Colasanto: "Dodo ha diverse squadre pronte a prenderlo a zero. Rinnovo non facile"

L'agente ed intermediario Filippo Colasanto è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue parole: "Futuro di Dodo? Il ragazzo ha dietro almeno tre squadre, nonostante per lui il momento non sia positivo non è facile fare leva su questo. Io fossi il suo agente se mi venisse fatta una proposta non soddisfacente avendo questi club alle spalle mi sentirei in una posizione di forza. Tra le squadre sopra citate non inserirei il Barcellona che è di un livello troppo alto, nonostante il brasiliano sia forte, ma lo è nella nostra Serie A.

Come comportarsi con lui visti i suoi atteggiamenti delle ultime settimane?: "I sudamericani sono un po' così e i giocatori se non sono così tanto legati alla maglia per cui giocano si comportano in questo modo. Lui è anche brasiliano, ci sta sia più mercenario. Passando al campo poi Dodo si è ritrovato incluso nel vortice negativo di inizio stagione".

Quali sono i fattori che hanno portato i viola ad essere ultimi in classifica?: "La Fiorentina ha una grave pecca, non sta riuscendo a vincere le partite in casa. Questo è il motivo per cui ai viola mancano dei punti. Con il Lecce e il Bologna in particolare si poteva raccogliere di più, con la Roma la gara gli ha detto un po' male".

