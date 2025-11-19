Verso Fiore-Juve, Bucchioni: "Vanoli può perdere, Spalletti non può lasciare punti"
Nel suo intervento sulle frequenze di TMW Radio, l'opinionista Enzo Bucchioni si è espresso così sull'imminente Fiorentina-Juventus: "Vanoli è arrivato ora, può perdere con la Juve. Chi non può lasciare punti è la Juve, se vuoi puntare allo Scudetto. La Fiorentina ha tempo per dare la scossa che serve, deve ancora lavorare Vanoli. Spalletti ha già due partite sulle spalle in campionato, deve cominciare a far vedere qualcosa".
Non è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubodi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
