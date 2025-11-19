Verso Fiore-Juve, Bucchioni: "Vanoli può perdere, Spalletti non può lasciare punti"

© foto di Federico De Luca
Nel suo intervento sulle frequenze di TMW Radio, l'opinionista Enzo Bucchioni si è espresso così sull'imminente Fiorentina-Juventus: "Vanoli è arrivato ora, può perdere con la Juve. Chi non può lasciare punti è la Juve, se vuoi puntare allo Scudetto. La Fiorentina ha tempo per dare la scossa che serve, deve ancora lavorare Vanoli. Spalletti ha già due partite sulle spalle in campionato, deve cominciare a far vedere qualcosa".