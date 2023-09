AMBRABAT, Male contro il C.Palace. Red Devils a 9pti

FirenzeViola.it

Sofyan Amrabat, ceduto in prestito questa estate al Manchester United, non ha convinto nella gara di oggi contro il Crystal Palace all'Old Trafford, nella quale i Red Devils sono usciti sconfitti per 0-1. Il centrocampista ha giocato tutti i 90 minuti non riuscendo ad incidere e collezionando anche un cartellino giallo. Il Crystal Palace con questa vittoria, scavalca proprio la squadra di Ten Hag, ferma a 9 punti.