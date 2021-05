AMARCORD, 25 Anni fa la Coppa Italia di Bati e Ranieri

Tramite i propri canali social la Fiorentina ricorda la conquista della Coppa Italia avvenuta proprio 25 anni fa, il 18 maggio 1996: quella Fiorentina, guidata in panchina da Claudio Ranieri ed in campo da Toldo, Rui Costa e Batistuta, vinse nel doppio confronto con l'Atalanta la sua quinta Coppa Italia. Sono passati 25 anni da quella vittoria a Bergamo targata Amoroso-Batistuta, successo che bissa quello dell'andata al Franchi (3-0 per i viola) e che regala ai tifosi una delle ultime notti storiche per la Fiorentina.

The Viola lift the Coppa Italia #OnThisDay in 1996

Coppa Italia final, second leg: Atalanta 0-2 Fiorentina [agg: 0-3]