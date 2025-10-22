Altro infortunio in casa Lazio, c'è lesione per Cancellieri
Sembra non volersi fermare la serie di infortuni che sta colpendo la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal pareggio per 0-0 in trasferta contro l'Atalanta. I biancocelesti, dopo aver perso Castellanos, devono infatti registrare nel reparto avanzato anche l'infortunio di Matteo Cancellieri, uscito proprio nell'ultima gara di campionato contro la squadra di Juric.
Questo il report medico del club biancoceleste che certifica la lesione muscolare per il giocatore italiano; "A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero".
