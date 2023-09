ALLEGRI, Se arriviamo quarti è un grande risultato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta della Juventus a Sassuolo, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa: "Era da giovedì che c'era un'euforia generale. 'La Juve deve vincere il campionato', no, non è così perché è iniziato un ciclo nuovo. Se la Juve arriverà tra le prime 4 farà un grande risultato e su questo bisogna essere realisti, bisogna sapere che si farà una fatica enorme per vincere ogni partita. All'interno dell'anno c'è sempre una partita rocambolesca e soprattutto qui a Sassuolo queste partite capitano spesso. Questa gara ci deve dare la consapevolezza che per arrivare nelle prime 4 bisogna fare tantissimo, quindi bisogna stare zitti perché abbiamo perso 3 punti per strada e martedì fortunatamente abbiamo una partita in casa con il Lecce dove dovremo cercare i 3 punti".

Ci saranno novità di formazione con il Lecce? Come giudica Chiesa?

"Chiesa ha fatto una buona prestazione. Vediamo come stiamo, può darsi che ci sarà qualche cambio".