AIC, "Trofeo Paolo Rossi" al capocannoniere

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - L'Assocalciatori ha deciso di legare per sempre al nome di Paolo Rossi il riconoscimento assegnato al capocannoniere della Serie A. Il primo a fregiarsi del trofeo, un pallone di plexiglass trasparente, impreziosito da due dischi d'argento, uno dei quali placcato in oro, con al centro la foto dell'eroe azzurro del Mundial '82, è Cristiano Ronaldo, che ha vinto la classifica dei goleador nell'ultimo campionato, e sarà impreziosito da 29 diamanti incastonati, quante le reti del portoghese della Juventus, per un valore complessivo di 3,30 carati. L'iniziativa, condivisa dal Consiglio Direttivo dell'Aic, come spiega una nota ha trovato l'immediato consenso di Federica Cappelletti, la moglie del campione scomparso lo scorso dicembre, unico giocatore nella storia del calcio italiano ad aver vinto consecutivamente la classifica cannonieri in Serie B (21 gol nella stagione 1976/77 con il Vicenza) e in Serie A, nonché quella del Mondiale di Spagna 1982 con 6 reti. La cerimonia di premiazione di Cristiano Ronaldo verrà programmata durante una delle prime giornate del prossimo campionato: gli consegneranno il premio il presidente dell'Aic Umberto Calcagno e il direttore generale Gianni Grazioli, assieme a Federica Cappelletti. (ANSA).