AIA, il presidente Zappi: "Rapporto arbitri-allenatori e simulazione temi da affrontare"

Antonio Zappi, presidente dell'AIA, nella consueta conferenza di fine stagione nella sede della Figc a Roma ha analizzato l’annata degli arbitri: "Siamo perfezionisti, parleremo del molto di buono che è stato fatto, ma anche della necessità di fare meglio. La tecnologia mette a nudo gli errori e dobbiamo ridurre al minimo lo spazio d’errore. Gli errori si sono ridotti di molto, bisogna cominciare a mettersi in discussione con la capacità di crescere dal punto di vista tecnico. Affronterò in maniera lucida alcune prospettive immediate che la nostra associazione sta tracciando.

Il tema comportamento degli allenatori è un qualcosa di cui dovremo confrontarci, spesso in questo rapporto tra arbitri e allenatori si degenera con le parole. Ci sono cariche agonistiche esagerate, lo stile degli allenatori diventa un esempio negativo. È inutile agganciare a questo il tema della violenza, abbiamo il dovere di segnalare ai massimi livelli quello che è il dovere civico di contrastare un’emergenza sociale.

L’altro tema è quello della simulazione, chiedo di fissare definitivamente una linea tra scene teatrali e conseguenze naturali di un contatto. La domanda che pongo è se la simulazione debba indignarci o essere accettata come componente culturale. Spero che nella prossima stagione si possa avere una prospettiva nuova per evitare le simulazioni anche sonore con urla disumane a ogni scontro per condizionare le scelte dell’arbitro. In un mondo dove tutto è diventato step on foot non si deve esagerare su queste sceneggiate per spingere l’arbitro all’errore".