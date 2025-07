Il rinnovo di Kean, la Gazzetta: "Non è ancora stato fissato l'incontro"

Mentre si è goduto il giorno libero concesso da Pioli con l'amico ed ex compagno alla Juventus Moussa Ndiaye che ha appena firmato con il Poggibonsi, Moise Kean da oggi tornerà a lavorare regolarmente al Viola Park in vista dei veri test fissati per fine settimana. Tra un allenamento e una partita si dovrà cominciare a gettare le basi per il tanto atteso rinnovo del contratto, nessuna data però è stata ancora fissata.

Il nuovo accordo dovrebbe portare il centravanti della Fiorentina a guadagnare più di quattro milioni a stagione, ma per ora la situazione è in stand-by, anche se Kean si è presentato con delle scarpe bianche e viola. "Moise ci tiene all'outfit", chiosa il quotidiano.