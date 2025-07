FirenzeViola Femminile: L’Italia a caccia della finale europea. Mercato; non è ancora finita

La rubrica del martedì sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Sarà una serata importantissima quella di oggi, non solo per l’Italia ma per tutto il movimento calcistico femminile nazionale. Alle ore 21.00 le Azzurre guidate dal CT Soncin sfideranno in semifinale l’Inghilterra campione in carica e finalista della recente edizione dei campionato Mondiali di categoria. Un’occasione per scrivere una pagina di storia importantissima per il nostro calcio e non solo. Sebbene la forza delle rivali sia conosciuta, è altrettanto vero che l’Inghilterra in questo campionato europeo non ha propriamente brillato. Dopo l’esordio con sconfitta subita dalla Francia, le leonesse guidate da Sarina Wiegman hanno passato il proprio girone come seconde della classe guadagnandosi la sfida con la Svezia ai quarti di finale. Dopo un uno-due letale da parte delle scandinave, la nazionale britannica ha dimostrato di avere ancora una notevole quantità di talento al proprio interno, rimontando lo svantaggio e portando la sfida sino ai calci di rigore. Dopo una sequela quasi infinita con una serie di nove penalty sbagliati da una parte e dall’altra, alla fine le inglesi si sono guadagnate il diritto di sfidare le Azzurre in semifinale, le quali avevano guadagnato l’accesso alla sfida vincendo una gara al cardiopalma nel finale contro la Norvegia favorita.

Sebbene nella gestione Soncin siano arrivate anche delle vittorie contro grandi formazioni europee, l’Inghilterra è l’unica che ancora è rimasta imbattuta nei due precedenti con alla guida l’ex tecnico del Venezia. Potrebbe essere questa l’occasione decisiva per regalarsi un’altra vittima eccellente e, soprattutto, la finale di Women’s Euro 2025. Ci crede l’attuale coach e ci crede la viola Emma Severini, unica superstite della rosa gigliata alla spedizione elvetica. Il difficile ora è continuare a trasformare questo sogno in una realtà eloquente. Ma anche se le cose non dovessero andare nel verso giusto, l’Italia ha di che essere orgogliosa delle proprie ragazze che hanno già scolpito i loro nomi nella memoria collettiva del calcio femminile.

A Firenze intanto il nuovo tecnico Pinones-Arce continua a lavorare senza sosta per forgiare la squadra del futuro. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato un innesto in difesa proveniente dalla Norvegia e, nei prossimi giorni, la società gigliata dovrebbe comunicare l’approdo di una calciatrice belga che è stata di recente alla rassegna in Svizzera assieme alla propria Nazionale. Un innesto del quale però non si conosce né il ruolo né la provenienza; sappiamo solo che la Fiorentina ha chiuso l’affare e sta sbrogliando gli ultimi intoppi burocratici. Mercato che però è ancora incompleto: oltre alle mancanze evidenti (una centrocampista forte ed una punta), il club sta monitorando anche le condizioni fisiche di due tesserate del calibro di Alice Tortelli e Martina Toniolo. Le due sono rimaste fuori parecchi mesi nella passata stagione e ancora non è dato sapere nulla sul loro possibile reinserimento. La società dovrebbe comunicare qualcosa nelle prossime settimane. Intanto la Fiorentina Femminile è attesa dalla prima amichevole ufficiale che sarà il prossimo dieci agosto contro il Milan a Tirrenia. Un’occasione per tastare subito i progressi della formazione viola e per conoscere da vicino il calcio che proporrà il tecnico svedese di origine cilena Arce che, a quanto emerge dalle parti del Viola Park, si sta dedicando alla squadra femminile in maniera molto meticolosa e accurata. C’è curiosità attorno alla nuova Fiorentina e anche un pizzico di entusiasmo nonostante l’addio doloroso di Vero Boquete e la parziale rifondazione della rosa che ha però mantenuto l’ossatura del passato nonostante la chiusura del ciclo di marca De La Fuente.