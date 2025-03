Agente Folorunsho: "Alla Fiorentina per avere continuità. Operazione nata a fine anno"

L'agente Mario Giuffredi è tra gli ospiti della Palermo Football Conference e ha parlato dall'evento. Di seguito le parole raccolte da TMW sui suoi assisti.

Biraghi al Torino? "Biraghi poteva andare al Napoli nell'ultimo giorno di mercato, poi abbiamo scelto il Torino. Scegli anche lo spirito del club e Biraghi ha visto quello che si avvicina di più a lui. Torino poi è piazza prestigiosa e importante, in cui può avere un futuro di più anni e provare a fare come alla Fiorentina".

Alla Fiorentina c'è Folorunsho. Come nasce l'affare? "Voleva avere più spazio. A Napoli si gioca una partita a settimana e con quei campioni davanti non riusciva a trovare la continuità degli anni precedenti, quella che l'ha portato alla ribalta e agli Europei. Premeva per un club comunque importante, come la Fiorentina, ma perché trovasse continuità. L'operazione è nata a fine dicembre, dopo tempo che ne parlavo con Pradè e Goretti".