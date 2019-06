AG. VERETOUT, Su di lui 4-5 club. Il Napoli non ha...

L'agente di Jordan Veretout Mario Giuffredi ha parlato del proprio assistito e del suo possibile addio alla Fiorentina: "A me non risulta che Jordan abbia detto sì al Napoli. A Firenze, in generale siamo in alto mare, non ho neanche la certezza che rimanga Montella. L'unico certo di rimanere è Antognoni. Su Veretout ci sono tante squadre importanti, italiane ed estere. L'unica cosa che manca è un interlocutore della Fiorentina, anche se il Napoli ancora non si è fatto avanti per chiudere e la Fiorentina non ha ancora detto sì alla cessione".