AG. ICARDI, Felice al Gala, mai ascoltate le offerte

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Ai microfoni di TMW, durante l'assemblea elettiva dell'Aiacs, ha parlato Letterio Pino, agente - tra gli altri - di Mauro Icardi: "Al Galatasaray sta benissimo, credo si veda dalle statistiche. Ha segnato tanto, fatto assist, è amato dai tifosi e lui ama il club. Ci sono state delle sirene ma lui non ha mai voluto ascoltarle. Ritorno in Serie A? "Niente è impossibile, lui ama l'Italia quindi in futuro chissà. E' però difficile rinunciare all'amore di una Nazione intera perché lui è ben voluto anche dai tifosi delle altre squadre".