AG. DEMME, Parlato con Pradè, Diego è legna e qualità

Tiziano Pasquali, agente del centrocampista Diego Demme, ha parlato della situazione del suo assistito accostato alla Fiorentina: "Ho avuto modo di parlare con Pradè ma abbiamo anche un'offerta dall'Inghilterra. Però Diego si sta allenando con il Lipsia poi quello che accade in tempo di mercato non si sa mai. Non c'è stata però nessuna offerta finora dalla Fiorentina perché per ora è un cantiere in costruzione. Boateng e Lirola e cercati profili importanti? A Firenze è arrivata una persona seria e preparata, farà colpi di mercato che prima si pensavano impensabili, come ha già fatto nella Fiorentina, nella Roma e in altri club dove è stato. Per Diego, Firenze è una città importante, appena ha un attimo libero visita l'Italia con la moglie e la famiglia. Il Lipsia però ora è una realtà importante e nel futuro la Fiorentina può somigliarle. Incontri con la Fiorentina? Ne faccio tanti, con tanti club, lo avremo anche con la Fiorentina se si mostrerà interessata. Nell'ultima amichevole Demme ha giocato contro l'Aston Villa da regista, lo ha fatto molto bene e può dare tanto a Firenze e in qualsiasi squadra: porta legna e qualità, impegno e serietà perché è un professionista serio che in settimana si allena anche da solo visto che sa quello che vuole. Coppia con Badelj? Di giocatori ne ho visti tanti quando facevo lo scouting per l'Atalanta, Diego può far fare il salto di qualità ai giocatori che lo affiancano e contribuire alla crescita del centrocampo della Fiorentina".