AG. CRAGNO, Poche chance a Monza per lui. La Viola...

FirenzeViola.it

Graziano Battistini, agente e intermediario, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com del suo assistito Alessio Cragno e anche di Fiorentina: "Con un pizzico di fortuna in più la Fiorentina avrebbe potuto vincere la finale di ieri sera contro il West Ham. I viola devono essere orgogliosi di ciò che hanno fatto, anche guardando alla prestazione offerta in finale di Coppa Italia con l'Inter. Vivere certi appuntamenti fa crescere tutto l'ambiente".

A proposito di Fiorentina, come le è sembrato il nuovo centro sportivo dei gigliati?

"Pur avendo viaggiato molto per l'Europa, non avevo mai visto un centro sportivo bello come il nuovo Viola Park della Fiorentina. Commisso ha fatto qualcosa di unico, la città di Firenze deve esserne orgogliosa. Tutte le squadre saranno in unico posto, con ogni tipo di comfort... È davvero tanta roba. Un centro sportivo così dà sostanza al patrimonio del club e dota il motore viola di più cilindri per poter essere ancora più performante".

Alessio Cragno, altro suo assistito, è reduce da una stagione molto complicata.

"Il Monza coi fatti ha dimostrato di volere Cragno a tutti i costi l'estate scorsa. Il Monza l'ha comprato e ha messo dei soldi per averlo. Purtroppo però non gli è mai stata data l'opportunità per mostrare le sue qualità. È stata una stagione difficile, grottesca, in cui Alessio ha perso anche il posto in Nazionale. Nessuno gli ha mai regalato nulla in carriera e lui è sempre lo stesso, è un portiere di alto livello che giocherebbe ovunque. Adesso si tratta solo di trovare la soluzione giusta col Monza per permettergli di rimettersi in carreggiata da un'altra parte".