ADANI, Ass. Utentiradiotv contro: "Usa toni da bar"

Dopo le tante critiche via social, anche l'Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi, UtentiRadioTV si è scagliata contro Lele Adani e i toni "da bar" usati durante le telecronache di Rai1 per i mondiali in Qatar, ritenuti eccessivi e inopportuni. In una dichiarazione rilasciata all'Adnkronos, l'ONLUS critica in particolare l'enfasi dell'ex viola nel commentare la vittoria dell'Argentina sul Messico: "Si stanno moltiplicando su più fronti le proteste non solo dei tifosi di calcio, ma anche da parte dei telespettatori in merito ai commenti eccessivi e inopportuni del commentatore. Una telecronaca delle partite che assomiglia più ad un “bar sport” di provincia che al servizio pubblico che la Rai è tenuta a garantire ai propri abbonati”.

“I commenti sono un aspetto molto importante delle partite, sia a livello tecnico-sportivo, sia a livello di spettacolo televisivo - prosegue la nota - e devono essere caratterizzati da equilibrio e rispetto del pubblico che da casa segue gli eventi. A questo punto ci chiediamo sulla base di quali criteri la Rai abbia scelto di inserirlo tra i commentatori dei mondiali del Qatar e se, viste le proteste, non sia il caso di sospendere la sua partecipazione alle telecronache dei mondiali".