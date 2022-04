AD ANDERLECHT, Verschaeren? Può rimanere qua

Yari Verschaeren e Sergio Gomez sono due dei giocatori dell’Anderlecht finiti nel mirino di molti club europei, compresi quelli italiani. Milan e Fiorentina si sono mosse sul primo, mentre l’Inter si è interessata al secondo. Sul futuro dei due giocatori si è espresso Peter Verbeke, ad del club biancomalva, attraverso i microfoni della trasmissione De tribune: “La qualificazione all’Europa League per ragazzi come loro potrebbe essere un incentivo importante per rimanere con noi almeno un altro anno - ha dichiarato -. Detto questo sarà dura farcela (l’Anderlecht ha solo la strada della vittoria nella Coppa del Belgio, ndr), ma non perdiamo la speranza".