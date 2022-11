ACF-SALERNITANA, Le curiosità del match di domani

Sarà il settimo confronto in massima serie tra Fiorentina e Salernitana quello in programma mercoledì alle 20:45 allo “Stadio Artemio Franchi”. La Fiorentina ha vinto tre delle sei sfide contro la Salernitana in Serie A (1N, 2P) – tenendo la porta inviolata in tutti e tre i successi. Tuttavia, uno dei due ko è maturato proprio nell’incrocio più recente dello scorso 24 aprile (2-1 all’Arechi, con le reti di Bonazzoli e Djuric per i campani, e di Saponara per i toscani).

La Salernitana ha guadagnato 10 punti in più rispetto alla scorsa stagione dopo 13 giornate in Serie A, nessuna squadra ha fatto così bene; dall’altra parte, la Fiorentina ne ha 5 in meno, peggio solo di Sampdoria (-6) e Verona (-14). Inoltre i campani potrebbero ottenere cinque successi nelle prime 14 gare stagionali nella massima serie per la seconda volta nella loro storia (la prima nel 1947/48).

Antonio Candreva ha realizzato due gol e 11 assist contro la Fiorentina in Serie A – almeno cinque passaggi vincenti in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo – quattro di questi sono arrivati nelle ultime tre sfide contro i toscani nel torneo.

Federico Bonazzoli ha realizzato due reti contro la Fiorentina in Serie A, inclusa la sua prima nel massimo campionato, datata 25

settembre 2019 – l’altra marcatura è stata con la Salernitana, nel 2-1 dello scorso campionato (24 aprile 2022); inoltre se dovesse

segnare eguaglierebbe Marco Di Vaio (12) come miglior marcatore dei campani nella massima serie (attualmente a 11 il classe 97’).

Krzysztof Piatek ha giocato 14 partite realizzando tre reti con la Fiorentina nello scorso campionato, tra gennaio e maggio; il polacco, in gol contro la Cremonese, potrebbe segnare per due partite consecutive per la prima volta da febbraio scorso, proprio quando vestiva la maglia viola.