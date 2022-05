ACF-ROMA, Ultima vittoria viola in casa in A nel 2016

Fiorentina-Roma sarà più di ogni altra la partita che deciderà le sorti della stagione viola. Reduce da tre sconfitte consecutive, la squadra di Vincenzo Italiano vuole approfittare delle fatiche europee dei giallorossi e conquistare più punti possibili per il rush finale proprio a partire dal match di lunedì. Mourinho d’altro canto non vuole lasciare altri punti per strada, dopo averne conquistati solo due nelle ultime tre gare, e si presenterà al Franchi con la voglia di archiviare (o quasi) il discorso Europa, anche in vista della finale di Tirana contro il Feyenoord che porterà via ulteriori energie.

Da sottolineare che la Roma quest’anno in trasferta ha conquistato solo 24 punti, in 17 gare, e delle prime 8 squadre in classifica è tra quelle che ha portato a casa la vittoria meno volte, davanti alla sola Fiorentina che tra queste ha fatto peggio (6 vittorie esterne contro le 7 della Roma). Numeri alla mano però la squadra viola manca l’appuntamento con i 3 punti in casa in campionato contro giallorossi dal lontano 18 settembre 2016. In quell’occasione finì 1-0 per l’allora squadra allenata dal connazionale di Mourinho, Paulo Sousa, e a segnare il gol vittoria fu Badelj. Un trend senz’altro da invertire dunque in chiave di lunedì.