ACF, Promozione biglietti per campionato e Coppa Italia

Alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali la Fiorentina affronterà in casa, dopo il Pafos in Conference, nell'ordine Inter e Cagliari in campionato, con l'infrasettimanale di Coppa Italia con l'Empoli. La società ha così pensato ad un pacchetto di queste ultime tre gare, ecco il comunicato:

"Settimana Viola!!! Acquista ora e risparmia con il VIOLA WEEK- PACK 3 GARE 2024/25: a partire da € 18,00 a partita avrai l’occasione di assicurarti il posto nei 3 match in casa della settimana che va dal 01/12 al 08/12:

Domenica 01 Dicembre h 18.00: ACF Fiorentina vs Inter FC - 14° giornata Serie A Enilive 2024/25

Mercoledì 04 Dicembre h 21.00: ACF Fiorentina vs Empoli FC – Ottavi di finale Coppa Italia Frecciarossa 2024/25

Domenica 08 Dicembre h 12.30: ACF Fiorentina vs Cagliari – 15° giornata Seria A Enilive 2024/25

Dalle ore 15:00 di mercoledì 06/11/2024 fino a domenica 01/12/2024, fase unica di vendita del Pack 3 gare ad un prezzo vantaggioso, possibilità di abbinare ad un Pack a tariffa Intero anche un Under 14 (nati da 01/01/2011) in tutti i settori con la tariffa dedicata ai bambini sotto i 14 anni.

Il pack è acquistabile dai possessori di InViola Premium/Gold card in corso di validità". Attraverso il sito ufficiale è possibile sottoscrivere la carta InViola e avere maggiori informazioni. Il Pack ha una disponibilità limitata.