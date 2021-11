ACF-MILAN, Alcune curiosità della sfida del Franchi

Fiorentina-Milan si avvicina con i viola che riceveranno sabato sera al Franchi i rossoneri di Pioli per l'anticipo della tredicesima giornata di campionato. Di seguito un po' di curiosità presenti sul sito ufficiale della Fiorentina::

SCONTRI DIRETTI

163º confronto in Serie A tra Fiorentina e Milan: ampiamente avanti i rossoneri con 74 successi a 44 - 44 anche i pareggi che completano il quadro.

Solo contro la Roma (77), il Milan ha vinto più partite di Serie A che contro la Fiorentina (74) - inoltre quella viola è la formazione contro cui i rossoneri hanno segnato più reti nella massima serie (253).

PRECEDENTI IN CASA DELLA FIORENTINA

Sono 81 i precedenti tra Fiorentina e Milan in casa della Viola: 31 successi per i toscani contro i 26 dei rossoneri - completano il bilancio 24 pareggi.

L'ultima vittoria interna della Fiorentina contro il Milan in Serie A risale all'agosto 2015: 2-0 firmato Marcos Alonso e Josip Ilicic - da allora due successi esterni per i rossoneri e tre pareggi.

STATISTICHE GENERALI

Questa sfida vede affrontarsi una delle due squadre a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio (Milan) e una delle due che non ne ha guadagnato nessuno una volta sotto nel punteggio (Fiorentina) in questa Serie A.

Il Milan è la squadra che è rimasta per più minuti in vantaggio in questa Serie A (544, almeno 40 più di qualsiasi altra).

La Fiorentina è l’unica squadra a non aver ancora trovato il pareggio in questa Serie A (6V, 6P) - nei maggiori cinque campionati europei come la Viola solamente il Borussia Dortmund (11G, 8V, 3N).

FOCUS GIOCATORI

Dusan Vlahovic ha segnato 25 gol in Serie A nel 2021 - solamente Kurt Roland Hamrin nel 1960 ha realizzato più reti nel massimo campionato in un singolo anno solare con la maglia della Fiorentina (27).

Le prime otto presenze in Serie A di Ante Rebic sono arrivate con la maglia della Fiorentina, tra il 2013 e il 2015 - in campionato con i viola, il croato ha anche segnato due reti, entrambe realizzate al Franchi di Firenze.

Franck Kessié ha preso parte a tre gol nelle ultime due sfide contro la Fiorentina in Serie A (una rete su rigore e due assist) - non aveva messo lo zampino in alcun gol nelle precedenti sei sfide di campionato contro la Viola.

Rafael Leão ha trovato il gol nella sua unica partita giocata in Serie A contro la Fiorentina (settembre 2019) - quello è stato il primo centro nella massima serie italiana per l'esterno portoghese rossonero.

Ciprian Tatarusanu ha giocato per tre stagioni con la Fiorentina, collezionando le sue prime 81 presenze in Serie A con la Viola.

ALLENATORI

Stefano Pioli ha perso soltanto una delle ultime otto sfide da allenatore in Serie A contro la Fiorentina (6V, 1N) - l'attuale tecnico rossonero ha allenato la Viola per 69 partite di Serie A, ottenendo 24 successi, 24 pareggi e 21 sconfitte.

Stefano Pioli e Vincenzo Italiano si sono affrontati due volte da allenatori in Serie A, con un successo per parte sulle panchine di Milan e Spezia nello scorso campionato.

Pioli ha pareggiato soltanto una delle 15 sfide da allenatore in Serie A contro la Fiorentina (8V, 6P) - 1-1 proprio con il Milan nel febbraio 2020.

ARBITRO E DISCIPLINA

Direzione di gara numero 169 in carriera in Serie A per Marco Guida, la quinta nel campionato in corso.

La Fiorentina ha perso cinque delle ultime sette partite (1V, 1N) dirette da Marco Guida nel massimo torneo, compresa la più recente, proprio contro il Milan, lo scorso marzo, in casa (3-2 per i rossoneri), dopo che aveva subito soltanto tre KO in tutte le precedenti 12 di campionato.

Quello del marzo 2021 resta anche l’unico confronto tra Fiorentina e Milan diretto da Marco Guida in Serie A: 3-2 per i meneghini al Franchi.