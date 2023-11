ACF, La nota: "Vicini alle famiglie colpite dall'alluvione"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nota della Fiorentina in merito a quanto accaduto in Toscana nella notte con le esondazioni che hanno provocato alluvioni in varie zone. "Il presidente Rocco Commisso, la sua famiglia e tutta la Fiorentina sono vicini alle famiglie colpite, nella giornata di ieri, dall’alluvione in Toscana".