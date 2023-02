ACF, In vendita i biglietti per la gara contro il Braga

La Fiorentina ha reso noto sul proprio profilo l'inizio ufficiale della vendita dei biglietti per il ritorno al Franchi di Conference League contro il Braga. Di seguito la nota: "Torna la Conference League. Giovedì 23 febbraio alle ore 21.00, la Fiorentina incontra il Braga allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella partita di ritorno del Play Off valevole per accedere agli ottavi di finale. La vendita dei biglietti avrà inizio martedì 7 febbraio alle ore 15.00. Gli Abbonati al campionato, i sottoscrittori del Pack 12 gare e di Mini Abbonamento di Conference League potranno acquistare, entro il 16 febbraio, il biglietto con uno sconto in tutti settori, senza prelazione sul posto. La Vendita Libera sarà comunque attiva da inizio vendita fino al giorno gara. La Curva Ferrovia rimarrà chiusa. I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. Ti aspettiamo al Franchi!".