ACF-HELLAS, Biglietti in vendita a prezzi agevolati

La Fiorentina, dopo la sfortunata serata di Coppa Italia, tornerà ancora al Franchi domenica prossima alle ore 15, contro l’Hellas Verona,per la 28° giornata di campionato. La Fiorentina, dopo qualche polemica sui prezzzi contro la Juve, ha deciso di praticare prezzi agevolati, anche e soprattutto per invogliare le famiglie ad andare con i bambini allo stadio.

"I prezzi agevolati per questa partita - comunica infatti la Fiorentina - sono un ottimo spunto per le famiglie che vorranno portare i loro figli allo stadio in particolar modo gli Under 14 potranno avere il biglietto gratuito in Curva Fiesole e in Curva Ferrovia e a 5 euro negli altri settori.

La vendita è iniziata stamattina e andrà avanti fino ad inizio gara. I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Ticketone senza alcuna commissione di vendita web.

I prezzi vanno dai 10 euro delle curve (con under 14 omaggio), tra i 20 e i 35 di maratona e tribune laterali e relativi parterre, fino ai 60 per la poltronissima, 90 per la tribuna d'onore e 120 per quella vip con gli Under 14 a 5 euro, come detto.