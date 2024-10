ACF, Gli auguri social a Manuel Vargas per i suoi 41 anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tramite un post sui propri canali ufficiali, la Fiorentina festeggia il compleanno del suo ex calciatore Juan Manuel Vargas, che oggi compie 41 anni. Il peruviano ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della Viola, soprattutto per le stagioni trascorse sotto la prima gestione di Prandelli, durante le quali ha avuto l'opportunità di giocare in Champions League. Non possiamo dimenticare neppure il suo ritorno sotto la guida di Montella, in una Fiorentina che arrivò a disputare la finale di Coppa Italia, dove Vargas lasciò il segno segnando un gol contro il Napoli. Ecco il post viola sulla piattaforma X: