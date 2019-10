ACF, Boateng e Clelland incontrano i tifosi domani

Giovedì 24 ottobre alle ore 18:00 Kevin Prince Boateng e Lana Clelland incontrano i tifosi al Fiorentina Store Gigli a Campi Bisenzio! Un’occasione unica per fare una foto e chiedere un autografo ai nostri campioni viola! Questo il tweet della società viola:

| 🤳 | Domani alle ore 18 @KPBofficial e @LanaClelland incontreranno i tifosi al Fiorentina Store Gigli! Ci sarete? Vi aspettiamo! | Kevin-Prince Boateng and Lana Clelland will meet fans at Fiorentina Store Gigli on Thursday 24 October at 18:00 CEST. Will you come down? pic.twitter.com/D0U88vwSfK