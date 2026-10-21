Accostato in estate ai viola, Volpato rinnova oggi col Sassuolo: l'annuncio
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In estate sembrava in partenza ed è stato accostato per un lungo periodo alla Fiorentina, oggi ha rinnovato il suo contratto col Sassuolo: Cristian Volpato si lega ulteriormente ai colori neroverdi, firmando un accordo che adesso porta il suo legame con gli emiliani fino al 2031. Ecco l'annuncio del Sassuolo stesso:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Cristian Volpato fino al 30 giugno 2031. La società augura a Cristian un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde".
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