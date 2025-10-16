Abodi su Euro 2032: "Europeo senza Napoli? È possibile

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato ai giornalisti presenti a margine del convegno “Lo sport per tutti, dalla Costituzione al territorio”, che si è tenuto al circolo Ilva di Bagnoli, a Napoli. Durante l’intervento, ha affrontato anche il tema dell’eventuale utilizzo dello Stadio Maradona in vista dell’Europeo del 2032: “Il tempo corre. Per quanto sia inimmaginabile un Europeo senza Napoli, è possibile”.

Come riporta TuttoNapoli.net, Abodi si è poi soffermato sul ruolo strategico dell’area di Bagnoli per ospitare grandi eventi sportivi: “La Coppa America a Napoli è Bagnoli, senza Bagnoli è difficile immaginare la competizione. Il piano B normalmente c'è quando ci sono progetti ambiziosi perché i progetti ambiziosi devono avere una seconda possibilità, ma noi siamo molto concentrati”.

Infine, il ministro ha chiarito con chi si sta lavorando al progetto: “Ripeto, siamo concentrati con la struttura commissariale, con l'amministrazione e con il sindaco in prima persona, e con la collaborazione anche del ministero dell'Ambiente e del ministero della Cultura, non pensiamo ad altro e ci concentriamo perché il tempo è poco e le difficoltà ci sono. È una sfida ma abbiamo dimostrato anche in altri ambiti sportivi di sapere vincere sfide ambiziose. Non possiamo fallire”.