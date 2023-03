ABODI, Pnrr per il Franchi? Assolutamente favorevole

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Il restyling dello stadio Franchi con fondi comunitari trova un alleato nel ministro per lo sport Andrea Abodi che è intervenuto a Rai Radio 1 durante "Un giorno da pecora". Alla domanda dei conduttori se fosse favorevole all'utilizzo dei fondi del Pnrr per la riqualificazione del Franchi ha infatti risposto: "Sono assolutamente favorevole come sono favorevole all'utilizzo di fondi comunitari per il la riqualificazione urbana anche attraverso il miglioramento di aree di sport"