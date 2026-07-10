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Martinelli ancora in prestito in Serie B: annunciato il passaggio all'Avellino

Martinelli ancora in prestito in Serie B: annunciato il passaggio all'AvellinoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:43News
di Redazione FV

Tramite il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ufficializza il passaggio in prestito di Tommaso Martinelli all'Avellino. Dopo gli ultimi sei mesi con la maglia della Sampdoria, dunque, il portiere classe 2006 rimarrà in Serie B e passare un'intera stagione in cadetteria per continuare il percorso di crescita personale. Ecco l'annuncio: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli all' U.S. Avellino 1912".