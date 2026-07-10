La Fiorentina annuncia date e fasi della campagna abbonamenti: si parte il 13 luglio

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La Fiorentina ha ufficializzato il calendario della campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, che prenderà il via lunedì 13 luglio alle ore 10 e sarà suddivisa in cinque diverse fasi. Come comunicato dal club viola, la prima finestra sarà dedicata alla prelazione degli abbonati 2025/26 e resterà aperta fino alle ore 23:59 di domenica 19 luglio: in questo periodo sarà possibile confermare il proprio posto oppure sceglierne uno nuovo tra quelli disponibili, mantenendo le condizioni agevolate. Dal 20 al 24 luglio prenderà invece il via la seconda fase, durante la quale proseguirà la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione e, allo stesso tempo, gli ex abbonati 2024/25 potranno sottoscrivere una nuova tessera.

La terza fase si svolgerà dal 25 al 27 luglio e sarà riservata al cambio posto per gli abbonati 2025/26, che potranno modificare il proprio settore o la propria collocazione all'interno dello stadio. Successivamente, dal 28 luglio, scatterà la vendita libera, aperta a tutti i tifosi fino a esaurimento dei posti disponibili. La Fiorentina ricorda inoltre che per sottoscrivere l'abbonamento sarà necessario essere in possesso della InViola Premium Card in corso di validità e invita tutti i sostenitori a rispettare le scadenze previste per usufruire delle agevolazioni riservate alle varie fasi della campagna.