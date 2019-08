A. SOTTIL, Montella può perfezionare Riccardo. Lui...

Andrea Sottil, ex allenatore di Livorno e Catania ha commentato così il grande inizio di stagione di suo figlio Riccardo con la Fiorentina: "Si, è partito bene e per adesso sta facendo bene, è molto felice di essere rimasto a Firenze per dimostrare il suo valore. Mi ha fatto molto piacere sentire che Montella ha detto di volerlo tenere perché ha margini di miglioramento e vuole perfezionarlo, un grande staff come quello di Vincenzo può fare bene a un ragazzo giovane. Adesso Riccardo dovrà mettersi a disposizione del mister, ascoltarlo per crescere, oltre poi a mettersi in discussione; il tutto, però, senza snaturarsi, senza perdere la sua personalità".