A Parma il primo gol stagionale con il Lecce per Riccardo Sottil
Nel pomeriggio di Serie A ha trovato il gol, il primo stagionale con la maglia del Lecce, Riccardo Sottil, esterno classe 1999 in prestito alla squadra di Di Francesco dalla Fiorentina. La rete, quella dello 0-1, è arrivata al Tardini contro il Parma con un cross dalla sinistra del giocatore italiano che con una traiettorie non deviata da alcun calciatore ha beffato il portiere Suzuki con la sfera che si è insaccata nell'angolino alla sua sinistra.
