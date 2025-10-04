Serie A, Cataldi sigla il 3-3 finale tra Lazio e Torino. Vittoria del Lecce a Parma

vedi letture

Si sono da poco concluse le partite delle ore 15:00 del sabato di Serie A. Non sono mancate le emozioni, con Lazio e Torino che allo Stadio Olimpico hanno concluso la partita su un 3-3 ricco di colpi di scena. Gli ospiti sono andati in vantaggio nel primo tempo con il gol di Simeone per poi essere ripresi dalla doppietta di Cancellieri. Nel finale del secondo tempo poi la reazione dei granata con le reti di Adams e Coco che hanno illuso Baroni e i suoi visto che un fallo di Maripan a fine recupero ha consegnato dal dischetto il gol del pareggio all'ex viola Danilo Cataldi, arrivato al minuto numero 103'. Sarri e i suoi salgono così a quota 7 punti, mentre il Torino raggiunge quota 5.

Per quanto riguarda il match tra Parma e Lecce invece, la gara si è conclusa con il risultato di 1-0 per la squadra di Di Francesco grazie alla rete di Riccardo Sottil, in prestito dalla Fiorentina. Gli ospiti hanno così centrato la prima vittoria in campionato salendo a quota 5 punti in classifica e agganciando proprio la squadra di Cuesta