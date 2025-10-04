Alle 18 Inter-Cremonese: le formazioni ufficiali della sfida
Alle 18 in campo Inter e Cremonese, con la squadra di Chivu che vuole recuperare punti in classifica mentre Nicola vuole chiudere in bellezza questa tranche di campionato prima della sosta. Ecco le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Acerbi, Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios, Pio Esposito.
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Mussolini, Bondo, Grassi, Vazquez, Pezzella; Johnsen, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Zerbin, Vardy, Sarmiento, Vandeputte, Faye, Payero, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.
