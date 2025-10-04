Social

La Fiorentina celebra la prima convocazione in azzurro di Piccoli

FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
News
di Redazione FV

La notizia della giornata in casa Fiorentina è quella relativa alla convocazione con la Nazionale italiana di Roberto Piccoli, scelto dal CT Gennaro Gattuso per sostituire l'infortunato Mattia Zaccagni. Per l'attaccante viola, terzo giocatore della squadra di Pioli presente nella rosa azzurra oltre a Kean e Nicolussi Caviglia, si tratta della prima chiamata con l'Italia.

La Fiorentina proprio per questo ha omaggiato il suo calciatore con un post social.