La Fiorentina celebra la prima convocazione in azzurro di Piccoli
FirenzeViola.it
La notizia della giornata in casa Fiorentina è quella relativa alla convocazione con la Nazionale italiana di Roberto Piccoli, scelto dal CT Gennaro Gattuso per sostituire l'infortunato Mattia Zaccagni. Per l'attaccante viola, terzo giocatore della squadra di Pioli presente nella rosa azzurra oltre a Kean e Nicolussi Caviglia, si tratta della prima chiamata con l'Italia.
La Fiorentina proprio per questo ha omaggiato il suo calciatore con un post social.
Prima convocazione in azzurro per Roberto Piccoli 👏🏻🇮🇹💜@Azzurri #forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/PPYsrMrJOg— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 4, 2025
